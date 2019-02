Montella, sequestrato deposito abusivo per lavorazione legno e ferro

Un deposito per la lavorazione di legno e ferro è stato sequestrato dai carabinieri forestali di Montella, in provincia di Avellino, per una serie di gravi violazioni ambientali e amministrative. I due titolari avevano avviato l'attività senza autorizzazione, utilizzando impianti che non prevedevano l'abbattimento di fumi inquinanti. I carabinieri hanno scoperto anche un lavoratore in nero. Nei confronti dei due titolari, oltre alla denuncia in stato di libertà, sono scattate sanzioni amministrative e il sequestro del deposito del valore di 250mila euro.