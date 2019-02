Napoli, esplode distributore di benzina nella notte: indagini aperte

Attimi di paura nella zona dei Colli Aminei, nella parte collinare di Napoli, dove un forte boato, causato dall'esplosione di un distributore di benzina, è stato udito dai residenti del quartiere nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 febbraio. Secondo gli inquirenti l'incidente sarebbe doloso. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia scientifica che hanno avviato le indagini. Sconcerto tra i residenti e soprattutto preoccupazione perché l'esplosione del distributore, che si trova al centro di palazzi e strade molto trafficate, avrebbe potuto causare gravi danni.

Allarme sicurezza

"Più di 50 rapine in un anno nella zona dei Colli Aminei, molte delle quali dirette a commercianti, alcuni dei quali presi di mira più volte" così il presidente della Terza Municipalità di Napoli, Ivo Poggiani, ha espresso le sue preoccupazioni. "Ai Colli Aminei nella notte si è avvertito un boato fortissimo a causa della esplosione del distributore di benzina. Le forze dell'ordine non escludono nessuna pista. È da tempo - dice Poggiani - che proviamo a lanciare un allarme per quello che sta succedendo tra la zona di Capodimonte e quella dei Colli Aminei, nella parte alta di Napoli. Allarme dovuto ad una escalation di furti, rapine, soprattutto a danno dei commercianti. Come se ci fosse qualcuno che volesse lanciare dei segnali. L'unica cosa che mi sento di dire è che in questo momento, con l'associazione commercianti, che si sta sempre più organizzando, e una stretta e proficua collaborazione attivata con le forze dell'ordine, bisogna ancor di più mantenere la guardia alta e fare comunità".