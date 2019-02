Salerno, minaccia di morte la ex compagna: arrestato

L'uomo avrebbe minacciato di morte la sua ex convivente in presente dalla figlia, minorenne, della donna. Per questo, Z. D., salernitano, pregiudicato, è stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato per il reato di stalking e violenza privata nei confronti della donna. Da quanto ricostruito, l'uomo si sarebbe presentato a casa della sua ex convivente dove avrebbe iniziato a prendere a calci e pugni la porta di ingresso, fino quasi a sfondarla, urlando minacce di morte nei confronti della donna che, terrorizzata per quanto stava avvenendo, ha chiamato i soccorsi. Sul posto è giunta una pattuglia della Sezione volanti, gli agenti sono riusciti a bloccare l'uomo sul quale, si è scoperto, pendeva un provvedimento dell'Autorità giudiziaria di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare. L'ex fidanzato, non rassegnandosi alla fine della storia, avrebbe continuato con le sue condotte moleste nei confronti della donna. Da quanto emerso, negli ultimi tempi, l'uomo avrebbe ripreso con maggiore insistenza il suo comportamento violento, specie nelle ore notturne. L'arrestato avrebbe anche minacciato di "dare fuoco" alla donna e, in altre occasioni, avrebbe espresso persino la volontà di ucciderla.