Investono e picchiano un immigrato nel Napoletano, quattro denunciati

Un immigrato è stato aggredito da quattro giovani pregiudicati ad Arzano, in provincia di Napoli. Intorno alle 4 del mattino del 31 gennaio lo hanno investito e colpito con calci, pugni e un cric. I quattro sono stati bloccati e denunciati dai carabinieri per lesioni aggravate. La vittima, un ivoriano di 28 anni regolarmente in Italia e residente ad Arzano dove lavora, è stata ricoverata in ospedale. Gli sono state diagnosticate frazioni multiple e la frattura di un’ulna.

L’aggressione

I quattro giovani hanno investito l’uomo con una Smart in via Napoli. Poi lo hanno circondato, picchiato e insultato, minacciandolo anche di morte. Il 28enne è scappato nascondendosi nel cortile di una scuola vicina ed è riuscito a chiamare i carabinieri di Arzano. I militari hanno bloccato gli aggressori e perquisito l’auto, sequestrando il cric utilizzato per picchiare l’uomo.