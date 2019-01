Salerno, vandalizzata sede dell'Arcigay: danneggiate due porte

La sede dell'Arcigay ‘Marcella Di Folco’ a Salerno è stata danneggiata dai vandali. Il presidente Francesco Napoli ha spiegato che è stata "tagliata la porta in ferro, distrutta la porta a vetri e vandalizzato il nostro spazio. Non è stato rubato nulla, segno che il gesto è offensivo e discriminatorio più che finalizzato al furto”. In mattinata Napoli ha sporto denuncia in Questura. “Speriamo si possa risalire agli autori del gesto – ha continuato il presidente -, ma resta l'amarezza di una triste scoperta, oltre alla consapevolezza di dover ancora lottare e resistere per i diritti e le tutele di tutte e tutti". È prevista la visita di Laura Boldrini, deputata di Liberi e Uguali ed ex presidente della Camera.

La solidarietà del sindaco di Salerno

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha espresso la sua "solidarietà ad attivisti e militanti LGTBQ per il grave atto vandalico alla sede dell’Arcigay”. Sede che è ospitata in locali del Comune. Il sindaco e la giunta hanno “condannato fermamente il gesto”, auspicando “indagini immediate che portino all'individuazione dei responsabili. Salerno è città democratica e rispettosa dei diritti civili".