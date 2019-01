Napoli, aggrediscono carabinieri dopo aver scippato un uomo

Tre persone hanno aggredito, in corso Garibaldi a Napoli, un 60enne con l’intento di scipparlo. L’uomo è stato accerchiato dai tre malviventi, che si sono impossessati del telefono cellulare e del portafogli della vittima per poi fuggire. In quel momento però era di passaggio in corso Garibaldi una pattuglia di carabinieri motociclisti del nucleo radiomobile di Napoli, che ha notato e raggiunto i tre uomini. Questi, nel tentativo di garantirsi una via di fuga, hanno colpito con calci, pugni e spintoni i militari, ma sono stati immobilizzati.

L'arresto

Si tratta di un algerino, un tunisino e un libanese, tutti irregolari su suolo nazionale, senza fissa dimora e già noti alle forze dell'ordine. I tre sono stati arrestati per rapina impropria e rinchiusi in carcere. La vittima ha avuto indietro il proprio portafogli, contenente 40 euro e documenti.