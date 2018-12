Un grande spettacolo pirotecnico e due panettoni artigianali da 10 kg ciascuno per salutare l'arrivo del nuovo anno in Costiera amalfitana. A Scala, in provincia di Salerno, si festeggerà l'ultimo Capodanno in Italia in ordine cronologico.

Lo show pirotecnico

A partire dalle ore 18.30, in piazza Municipio, si terrà lo show artistico di Gianvittorio, l'azienda beneventana che da quasi 140 anni cura i più importanti spettacoli pirotecnici della Penisola, tra cui quelli del Festival di Sanremo.

Musica e messa in Duomo

I festeggiamenti saranno preceduti dalla messa, celebrata alle 18 nel Duomo di Scala, "per invocare il dono della pace". A seguire, il messaggio augurale del sindaco Luigi Mansi e l'esibizione de "La banda dell'ammuina", gruppo musicale composto da sessanta elementi che coinvolge ed entusiasma più generazioni di cittadini scalesi.