Pozzuoli, scoperto 'grande magazzino' di ricambi per auto rubati

Un vero e proprio grande magazzino con ogni genere di ricambio per auto con tanto di sito internet per le prenotazioni, ma i pezzi provenivano da veicoli rubati. Questa la scoperta fatta dai carabinieri di Pozzuoli, in un capannone della città, in via Pisciarelli. I militari hanno denunciato tre persone. Nel capannone è stato ritrovato un grande quantitativo di materiale pronto per essere rivenduto sia in maniera diretta che attraverso un sito web. I carabinieri hanno sono riusciti a scoprire il mercato illecito grazie alla segnalazione di una società che gestisce un sistema di controllo satellitare che ha portato al ritrovamento di una costosa auto sportiva tedesca rubata. Nell'operazione i militari hanno sequestrato anche quattro motori di provenienza illecita.

Il grande magazzino

I carabinieri, dopo il blitz nel capannone di via Pisciarelli, hanno recuperato una grande quantità di materiale, sono in corso gli accertamenti per risalire alla provenienza di 108 propulsori che per gli inquirenti probabilmente sono stati rubati. I militari hanno inventariato anche 55 parabrezza, 176 sportelli e 118 portelloni, 106 scatole cambio, tetti e montanti, 68 tappezzerie, 191 quadri strumenti e 157 stereo o navigatori stipati insieme a 213 centraline.