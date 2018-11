Investita da ex nel Napoletano: condannato per omicidio stradale

Condannato a 4 anni e 8 mesi di reclusione Giuseppe Varriale per la morte dell’ex fidanzata Alessandra Madonna di 24 anni. Il gip del Tribunale di Napoli lo ha ritenuto colpevole di omicidio stradale, discostandosi dalla tesi sostenuta dalla Procura che aveva chiesto la condanna per il reato di omicidio. La ragazza è morta a Mugnano in provincia di Napoli nella notte tra il 7 e 8 settembre del 2017, dopo essere stata trascinata dall’auto guidata dall’ex fidanzato. Varriale è stato difeso dagli avvocati Raffaele Chiummariello e Nicola Pomponio. I genitori di Alessandra Madonna si sono costituiti parte civile, assistiti dagli avvocati Celestino Gentile, Giovanni Battista Vignola e Alessandro Caserta. Ad emettere la sentenza è stato il gip Antonino Santoro del Tribunale di Napoli Nord.

L'episodio è avvenuto dopo un litigio

Secondo la ricostruzione dei fatti i due, che si erano lasciati già da tempo, il 7 settembre dello scorso anno hanno avuto un’accesa discussione davanti all’abitazione del ragazzo. Al termine del diverbio Varriale ha messo in moto il suo suv per andare via, non accorgendosi che l'ex fidanzata si era aggrappata all’esterno della vettura. Alcuni metri dopo si è reso conto di quanto stava accadendo, ha fermato l'auto e quando è sceso ha visto la ragazza a terra priva di sensi. L’ha presa in braccio e trasportata nel vicino ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania in provincia di Napoli, dove la giovane è deceduta per i gravi traumi riportati.