Napoli, bloccato contrabbando di nicotina liquida a Melito

Nicotina liquida di contrabbando dalla Cina. Proviene da laboratori cinesi, è potenzialmente tossica ed è commercializzata per mettere in atto una maxi evasione fiscale: l’imposta di consumo sottratta all'Erario sarebbe di oltre 1 milione di euro. Lo hanno scoperto i finanzieri del Nucleo di Polizia economica finanziaria di Napoli, bloccando il traffico nel settore del mercato delle «sigarette elettroniche» e dei «liquidi da svapo».

Sostanza potenzialmente tossica

Le fiamme gialle hanno smascherato un originale e fraudolento meccanismo di acquisto della nicotina liquida pura e di rivendita del prodotto finito. Tutto partiva da due opifici di Melito di Napoli, di cui uno «occulto» e addirittura sprovvisto della licenza doganale prevista per la lavorazione dei prodotti liquidi da svapo con ben 26 lavoratori completamente «in nero». I prodotti erano destinati a tutto il mercato europeo. Per eludere i controlli doganali, la sostanza potenzialmente tossica , circa 36 litri utili a produrre almeno 200.000 boccette di prodotto, veniva comperata dalla Cina a circa 50/60 euro al litro con falsa documentazione, riportante l'indicazione di prodotti diversi, generici «olii essenziali», dalla materia prima in questione.

La normativa sulle e-cig

Il settore è quello delle «e-cig», le sigarette elettroniche, sottoposto in Italia a una rigorosa normativa fiscale riguardante i cosiddetti «prodotti da inalazione senza combustione», commercializzati nella classica confezione da 10 ml contenente sostanze liquide e nicotina, «svapata» tramite dispositivi elettronici. Per ogni ml di prodotto, in diverse concentrazioni, l'imposta sulla produzione e sui consumi da versare all'erario è pari a 0,3976 euro. Ed è proprio la nicotina, principio attivo indispensabile a rendere lo svapo simile alla sigaretta tradizionale, a essere di difficile reperimento sul mercato e di elevato valore di acquisto. Il suo prezzo si aggira normalmente attorno a circa 500/600 euro al litro.