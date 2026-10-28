Le moto più vendute di sempre: la classifica di tutti i tempi

La risposta arriva dal Giappone e non riguarda una supersportiva o una maxienduro, ma la Honda Super Cub, prodotta dal 1958 in oltre 100 milioni di esemplari. Un risultato che racconta quanto il mercato mondiale delle due ruote sia differente da quello europeo. Per trovare i maggiori successi commerciali bisogna guardare soprattutto all'Asia, dove moto di piccola cilindrata e scooter rappresentano il principale mezzo di trasporto per milioni di persone. Nella classifica trovano spazio anche l'Italia, con la Vespa, e modelli che hanno segnato la storia del motociclismo. I dati si riferiscono ai volumi cumulati dichiarati dai costruttori, spesso relativi a intere famiglie e aggiornati in anni differenti. La graduatoria non può quindi essere considerata esaustiva, ma permette di confrontare alcuni dei maggiori successi commerciali documentati.