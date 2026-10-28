Le moto più vendute di sempre: la classifica di tutti i tempi

Introduzione
Dalla Honda Super Cub, che ha superato i 100 milioni di esemplari, alla Vespa, passando per le moto indiane che dominano il mercato mondiale. Ecco i modelli a due ruote che hanno raggiunto i maggiori volumi di vendita nella storia.
Quello che devi sapere
Qual è la moto più venduta di tutti i tempi?
La risposta arriva dal Giappone e non riguarda una supersportiva o una maxienduro, ma la Honda Super Cub, prodotta dal 1958 in oltre 100 milioni di esemplari. Un risultato che racconta quanto il mercato mondiale delle due ruote sia differente da quello europeo. Per trovare i maggiori successi commerciali bisogna guardare soprattutto all'Asia, dove moto di piccola cilindrata e scooter rappresentano il principale mezzo di trasporto per milioni di persone. Nella classifica trovano spazio anche l'Italia, con la Vespa, e modelli che hanno segnato la storia del motociclismo. I dati si riferiscono ai volumi cumulati dichiarati dai costruttori, spesso relativi a intere famiglie e aggiornati in anni differenti. La graduatoria non può quindi essere considerata esaustiva, ma permette di confrontare alcuni dei maggiori successi commerciali documentati.
Honda Super Cub, oltre 100 milioni di esemplari
Il primato appartiene alla Honda Super Cub, introdotta nel 1958 con un motore monocilindrico quattro tempi da 49 cc e una trasmissione a tre rapporti con frizione centrifuga. Pensata per essere economica, affidabile e semplice da guidare, è diventata uno dei simboli della motorizzazione asiatica. Nel 2017 Honda ha celebrato il raggiungimento di 100 milioni di unità prodotte a livello mondiale, un record che riguarda la famiglia Super Cub nelle sue diverse versioni e cilindrate. La produzione è proseguita anche negli anni successivi.
Hero Splendor, oltre 50 milioni di proprietari
La seconda protagonista arriva dall'India. Presentata nel 1994 dalla joint venture Hero Honda, la Splendor è una motocicletta essenziale, costruita intorno a un monocilindrico di circa 100 cc. I consumi contenuti, la manutenzione semplice e il prezzo accessibile ne hanno decretato il successo. Hero MotoCorp indica oggi oltre 50 milioni di proprietari per la famiglia Splendor, un dato che comprende diverse generazioni e varianti. Nel settembre 2026 la Splendor è rimasta la motocicletta più venduta in India, con oltre 430 mila unità nel solo mese.
Honda Activa, oltre 35 milioni di esemplari
Lanciata nel 2001, la Honda Activa ha trasformato il mercato indiano degli scooter grazie alla trasmissione automatica e alla facilità di utilizzo. Nell'ottobre 2025 Honda Motorcycle & Scooter India ha annunciato il superamento di 35 milioni di unità vendute. Il dato comprende le versioni Activa 110, Activa 125 e la precedente Activa-i. È uno dei maggiori successi commerciali nella storia degli scooter, con una diffusione concentrata soprattutto sul mercato indiano.
Bajaj Pulsar, oltre 20 milioni di esemplari
Tra le moto indiane più conosciute figura anche la Bajaj Pulsar. Messa in produzione nel 2001 con motorizzazioni da 150 e 180 cc, ha contribuito alla diffusione delle motociclette sportive di piccola cilindrata. Nel corso degli anni la gamma si è ampliata con numerose versioni e cilindrate. Nell'aprile 2025 Bajaj ha annunciato il superamento dei 20 milioni di esemplari venduti in oltre 50 Paesi, confermando il ruolo dei mercati asiatici, africani e latinoamericani nella diffusione del modello.
Vespa, circa 20 milioni di esemplari
Tra i grandi successi mondiali non manca la Vespa, presentata da Piaggio nel 1946 e diventata uno dei prodotti industriali italiani più riconoscibili. Dalla prima 98 alle successive 125, 150, PX e alle attuali Primavera e GTS, la famiglia Vespa ha attraversato ottant'anni di storia. Nel 2021 Piaggio aveva annunciato il superamento di 19 milioni di esemplari prodotti. Nel 2026, in occasione dell'ottantesimo anniversario, il gruppo ha indicato il traguardo dei 20 milioni come ormai prossimo. Il dato comprende tutti i modelli commercializzati con il marchio Vespa, non una singola versione.
Honda CG, oltre 15 milioni di esemplari
La Honda CG è una delle protagoniste della motorizzazione brasiliana. Prodotta dal 1976, ha conquistato il mercato grazie ai costi di gestione contenuti e alla robustezza meccanica. Le prime versioni utilizzavano un motore da 125 cc, mentre la gamma attuale comprende la CG 160. Nel 2025 Honda ha comunicato il raggiungimento di 15 milioni di unità prodotte in Brasile. Il modello continua a guidare le vendite nazionali e nel solo 2025 ha superato le 478 mila immatricolazioni.
Yamaha Mio, oltre 10 milioni di esemplari
Un altro successo asiatico è rappresentato dalla Yamaha Mio, scooter automatico introdotto in Indonesia nel 2003. Compatto e accessibile, ha contribuito alla diffusione della trasmissione automatica in un mercato precedentemente dominato dalle motociclette con cambio manuale. Nel 2016 i vertici di Yamaha Indonesia avevano già indicato oltre 10 milioni di esemplari per la famiglia Mio, comprendendo diverse generazioni e versioni. Un risultato raggiunto principalmente grazie al mercato locale.
TVS Apache, oltre 7 milioni di esemplari
La TVS Apache rappresenta uno dei maggiori successi nel segmento delle motociclette sportive accessibili. Lanciata nel 2005, è stata sviluppata in numerose versioni, dalle RTR di piccola cilindrata fino ai modelli più prestazionali. Nell'aprile 2025 aveva raggiunto sei milioni di clienti, saliti a sette milioni nel luglio 2026 secondo i dati ufficiali TVS. La gamma è commercializzata in numerosi mercati internazionali, con una presenza importante in Asia, Africa e America Latina.
Suzuki Access 125, oltre 6 milioni di esemplari
Presentato nel 2006, il Suzuki Access è uno scooter da 125 cc progettato principalmente per il mercato indiano. Ha costruito il proprio successo sulla praticità, sui consumi e su una gamma progressivamente aggiornata. Nel dicembre 2024 Suzuki Motorcycle India ha annunciato il raggiungimento di sei milioni di unità prodotte, una cifra che nel frattempo è ulteriormente cresciuta. Il modello continua a rappresentare uno dei prodotti centrali della gamma Suzuki in India.
Le moto iconiche, dalla BMW GS alla Royal Enfield Bullet
I grandi numeri delle moto asiatiche ridimensionano quelli dei modelli più famosi in Europa, ma non la loro importanza nella storia del motociclismo. La BMW GS, nata nel 1980 con la R 80 G/S, ha contribuito a creare il segmento delle maxienduro da viaggio. Nel giugno 2023 BMW ha prodotto a Berlino la milionesima GS con motore boxer, una R 1250 GS.
Un'altra protagonista è la Royal Enfield Bullet, presentata nel 1932 e prodotta in India dal 1955. È considerata la motocicletta con la più lunga storia di produzione continuativa, attraversando numerose evoluzioni tecniche senza abbandonare l'impostazione originale. I dati disponibili non permettono però un confronto puntuale con le famiglie asiatiche più vendute. La differenza tra i volumi di questi modelli e quelli della Honda Super Cub o della Hero Splendor riflette soprattutto le dimensioni dei rispettivi mercati. Nel 2025 Honda ha venduto complessivamente oltre 20 milioni di motociclette nel mondo, con l'Asia a rappresentare la grande maggioranza dei volumi. È in questi Paesi che le due ruote continuano a svolgere un ruolo centrale nella mobilità quotidiana.