Tra le indicazioni presenti sul cruscotto è tra quella da non trascurare, bisogna sempre far attenzione e identificarne le cause per evitare che il problema per la propria vettura possa diventare ancora più grave. Ecco quali sono le cause e quando è necessario intervenire tempestivamente

Tra le spie che possono accendersi sul cruscotto della propria auto, quella della batteria è una delle segnalazioni più importanti. Quando si accende, spesso il problema non riguarda direttamente la batteria, ma il sistema di ricarica del veicolo. Ignorarla può portare, nel giro di poco tempo, a un’auto che si spegne e non riparte.

Problemi alla batteria?

La spia, generalmente rappresentata dal simbolo di una batteria rossa, si accende normalmente quando si gira la chiave o si preme il pulsante di avviamento e si spegne dopo l’avvio del motore. In questa fase il suo comportamento è del tutto normale. Se invece rimane accesa con il motore in funzione, oppure si accende durante la marcia, significa che l’auto sta rilevando un’anomalia nel sistema elettrico o di ricarica. Il componente più spesso coinvolto è l’alternatore, che ha il compito di produrre energia elettrica quando il motore gira e di mantenere carica la batteria. Se l’alternatore non funziona correttamente, l’auto può continuare a muoversi per un certo periodo utilizzando l’energia già presente nella batteria, ma prima o poi questa si scaricherà.

Cosa succede con la spia accesa

Diverse possono essere le cause che portano all’accendersi di questa spia e quindi al malfunzionamento di una o più componenti. Tra quelle più comuni c’è ad esempio un difetto all’alternatore che può non riuscire più a ricaricare adeguatamente la batteria. Il problema può riguardare l’alternatore stesso, il regolatore di tensione o altri suoi componenti. In alternativa potrebbe essersi verificato un problema alla cinghia che collega il motore all’alternatore e ne permette il funzionamento. Se è rotta, allentata o presenta problemi, l’alternatore può smettere di girare correttamente. In alcuni veicoli, una cinghia danneggiata può avere conseguenze molto più importanti di una semplice mancata ricarica: per questo è prudente non continuare a guidare senza aver verificato la causa.

Batteria scarica?

A volte anche la batteria stessa può essere la causa dell’anomalia segnalata. Una batteria vecchia o danneggiata può essere responsabile di problemi di avviamento e di anomalie elettriche. Tuttavia, è importante distinguere tra una batteria semplicemente scarica e un problema al circuito di ricarica: sostituire la batteria senza individuare la causa potrebbe non risolvere il problema. Morsetti ossidati, allentati o cavi danneggiati possono compromettere il collegamento elettrico. In questi casi la spia può comparire insieme ad altri sintomi, come difficoltà di avviamento o malfunzionamenti intermittenti delle apparecchiature elettriche. Un altro problema può essere legato regolatore di tensione. Quest’ultimo controlla la tensione prodotta dall’alternatore. Un suo malfunzionamento può causare una ricarica insufficiente oppure una tensione eccessiva, entrambe condizioni potenzialmente dannose per l’impianto elettrico.

Chiedere assistenza



Se la spia si accende mentre stai guidando, è consigliabile ridurre al minimo il consumo elettrico: spegni, quando è sicuro farlo, climatizzatore, riscaldamento dei sedili, impianto audio e altri dispositivi non indispensabili. La cosa più importante è raggiungere rapidamente un luogo sicuro o un'officina, senza percorrere inutilmente molti chilometri. Se compaiono contemporaneamente altri segnali — per esempio temperatura del motore in aumento, odore di gomma bruciata, rumori insoliti, perdita di potenza o altre spie rosse — è meglio fermarsi appena possibile in sicurezza e chiedere assistenza.