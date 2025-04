Motoraduni aprile, calendario e date: eventi in programma in Italia

Sono decine gli appuntamenti per gli appassionati di moto nel mese di aprile, anche grazie alle festività di Pasqua, Pasquetta e 25 aprile. Ecco una selezione

La gimkana in vespa

Se sei un giovane appassionato vespista e hai frai 10 e i 18 anni l'appuntamento è per 5 e 6 aprile in Sardegna, a Porto Torres, per il 10° meeting sport gimkana under 18. Potrai partecipare gratuitamente al corso teorico/pratico per imparare tutti i segreti della gimkana in vespa. Sarai guidato da istruttori preparati che ti seguiranno in una giornata full immersion.

Winter riders

A Frontone, in provincia di Pesaro, il 5 e 6 aprile il moto club Riding Marche, organizza la Winter Riders, un evento motociclistico turistico non competitivo che ha lo scopo di promuovere e valorizzare il territorio marchigiano condividendo la passione per la moto. I percorsi di domenica (170 km) più il prologo del sabato pomeriggio (80 km), sono stati studiati per moto bicilindriche e sono composti per circa l'80% da strade sterrate di grande impatto paesaggistico. Visto il periodo dell'anno, per evitare di rimanere bloccati nel fango, sono state selezionate strade sterrate con fondo più o meno sassoso.

Due mari in faro basso

La 2ª edizione della giornata “Due Mari In Faro Basso” – La Messina Taormina, si terrà il 6 aprile 2025. Un appuntamento esclusivo dedicato alle Vespe Faro Basso, simboli di eleganza e passione, che attraverseranno i paesaggi mozzafiato di Messina e Taormina in un percorso che celebrerà la bellezza, la cultura e l’arte del territorio.

La three day

Tre giorni in moto, dall'11 al 13 aprile, partendo da Gropparello (Piacenza) sino a Lerici immersi tra alta via dei monti liguri, Tigullio, Lunigiana, parco dell'Aveto e appennino piacentino. Tre regioni: Emilia Romagna, Liguria e Toscana, con panorami mozzafiato. Difficoltà facile/turistico con molto sterrato, adatto a maxi enduro.