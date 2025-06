Muoversi nel traffico urbano ma anche sporcarsi un po’ le ruote nell'offroad. Hyundai Inster Cross è tutto questo, reinterpretazione perfetta in chiave outdoor del nuovo city SUV elettrico del marchio coreano. Unica versione a partire da 29.650 euro. L'abbiamo guidata, ecco come va.

Coniugare la volontà di muoversi agilmente nel traffico urbano con quella di avere una vettura versatile, adatta anche alle gite fuori porta e magari chissà, anche a sporcarsi un po’ le ruote. Hyundai Inster Cross è tutto questo, reinterpretazione perfetta in chiave outdoor del nuovo city SUV elettrico del marchio coreano.

Il look è infatti quello di un piccolo fuoristrada, con elementi che ne sottolineano la robustezza: troviamo infatti passaruota più enfatizzati, paraurti specifici e persino le barre portatutto sul tetto. Di serie ci sono i fari full LED mentre i cerchi in lega sono da 17’’.

All’interno dell’abitacolo c’è poi uno speciale abbinamento cromatico per i rivestimenti, con tessuto grigio e dettagli in giallo lime per la plancia e le impunture. Versatilità e modularità sono le parole d’ordine, con la possibilità di abbattere tutte le sedute, persino quella del conducente, per potersi anche sdraiare. Il bagagliaio offre 351 litri di capacità ma abbattendo le sedute posteriori si arriva fino a 1.059 litri. Dal punto di vista tecnologico, dietro al volante c’è un quadro strumenti da 10,25’’ e al centro un touchscreen delle stesse dimensioni che offre connettività BlueLink e aggiornamenti OTA. Come su tutte le vetture del marchio coreano, anche Inster Cross offre un ampio pacchetto ADAS all’interno del pacchetto Hyundai Smart Sense.

Il motore

Hyundai Inster è dotata di un motore elettrico da 115 CV, abbinato ad una batteria da 49 kWh per un’autonomia complessiva fino a 360 km nel ciclo misto e 491 km nel ciclo urbano. E’ compatibile anche con la ricarica rapida fino a 120 kW, per recuperare dal 10 all’80% del range di percorrenza in 30 minuti. A bordo invece troviamo il caricatore da 11 kW, che consente di recuperare l’autonomia in 4 ore e 35’. Grazie alle palette dietro al volante si può regolare la frenata rigenerativa su tre livelli, fino ad arrivare alla guida one-pedal.

Il prezzo

Presenti poi diversi pacchetti opzionali, per personalizzare la vettura: dal Plus Pack che si concentra maggiormente su tecnologia e confort al Safety Pack che invece amplia i sistemi di sicurezza. E’ possibile poi aggiungere anche il Top Basket, un portapacchi specifico per il tetto. Disponibile in un unico allestimento, il prezzo parte da 29.650 euro. Piccola elettrica con la vocazione outdoor, Hyundai Inster Cross è un City SUV pronto a tutto offrendo una buona abitabilità e un look da baby fuoristrada, il tutto racchiuso in appena 3,84 metri.

Le impressioni di guida

La guida è molto fluida, con lo sterzo leggero ma preciso e adatto alla guida quotidiana. Ottimale anche l’insonorizzazione dell’abitacolo, con il rotolamento delle ruote con cerchi da 17’’ che non disturba la marcia e anche a velocità più elevate non arrivano fruscii o scricchiolii all’interno. Buono anche il set up delle sospensioni, con Inster Cross che assorbe bene le irregolarità del manto stradale. Con la frenata rigenerativa poi si può massimizzare l’autonomia, sfruttando la guida one-pedal nelle giornate di traffico.