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Vera Politkovskaja: l'eredità di Anna e le domande sul presente

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La figlia della giornalista russa Anna Politkovskaja, uccisa nel 2006, a Sky TG24: "Mia madre aveva capito chi fosse Putin. Avrebbe raccontato la guerra in Ucraina sul campo, accanto ai civili. Ai giovani giornalisti dico: restate fedeli alla verità e andate per la vostra strada"

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