Trump al ceo di Nvidia: "L'allarme sull'IA è una bufala"

Donald Trump è intervenuto a sorpresa al telefono durante un summit sulla tecnologia e sul business a Los Angeles. La chiamata è arrivata mentre Jensen Huang, amministratore delegato di Nvidia, partecipava a un panel e ha messo il presidente in vivavoce. Trump ha sostenuto la costruzione di data center negli Stati Uniti, definendoli una grande opportunità economica e paragonandone l'importanza futura a quella del petrolio.