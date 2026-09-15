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Trump al ceo di Nvidia: "L'allarme sull'IA è una bufala"

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Donald Trump è intervenuto a sorpresa al telefono durante un summit sulla tecnologia e sul business a Los Angeles. La chiamata è arrivata mentre Jensen Huang, amministratore delegato di Nvidia, partecipava a un panel e ha messo il presidente in vivavoce. Trump ha sostenuto la costruzione di data center negli Stati Uniti, definendoli una grande opportunità economica e paragonandone l'importanza futura a quella del petrolio.

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