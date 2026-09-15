Paesi Bassi, sabotaggi alle ferrovie: treni in tilt

Disagi alla circolazione ferroviaria nei Paesi Bassi durante l'ora di punta del mattino per una ventina di episodi di sospetto sabotaggio. Secondo il gestore ProRail, alcuni tubi sono stati deliberatamente fissati ai binari in diverse località del centro e del nord del Paese. Le interferenze hanno interessato anche il traffico stradale, con diversi passaggi a livello rimasti chiusi.