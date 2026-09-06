Raid in Libano, palazzo distrutto ad Arab Salim

Un attacco aereo israeliani ha preso di mira un palazzo ad Arab Salim, nel sud del Libano, provocando la morte di quattro persone. Nelle immagini si vede il momento esatto del bombardamento dell'edificio e del suo crollo.
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