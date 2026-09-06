Canale della Manica, migranti verso la Gran Bretagna

Diversi gommoni con a bordo dozzine di migranti hanno cercato di raggiungere il Regno Unito dalle coste francesi nei pressi di Wimereux. Per monitorare la situazione e impedire la traversata del Canale della Manica, la polizia ha impegnato pattuglie a terra e imbarcazioni. Inoltre, l'agenzia europea Frontex ha annunciato l'invio di mezzi navali spagnoli e lituani. Per contrastare i viaggi clandestini in mare, Londra e Parigi hanno stretto un accordo finanziario e il passaggio nel Canale della Manica resta uno dei più pericolosi a causa delle forti correnti.
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