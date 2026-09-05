Cina, collaudato il primo ponte sospeso al mondo con 4 cavi

Si è conclusa con successo la prova di carico del ponte sullo Yangtze di Yanji, il primo ponte sospeso al mondo dotato di quattro cavi principali. Dopo cinque notti consecutive di test, questo passaggio ha segnato l’ultima ispezione tecnica prima dell’apertura al traffico del ponte. Il piano superiore serve da autostrada, mentre quello inferiore da superstrada urbana. Sia il ponte superiore che quello inferiore sono stati sottoposti contemporaneamente a prove di carico massimo: durante la prova di carico statico, 180 autocarri pesanti della tipologia da 40 tonnellate sono stati posizionati contemporaneamente su entrambi i ponti, con un carico totale applicato di 7.200 tonnellate, equivalente alla pressione simultanea di 18 Boeing 747 a pieno carico. I risultati hanno rigorosamente confermato che la capacità portante soddisfa i requisiti di progetto, eliminando qualsiasi potenziale rischio per la sicurezza