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Ebola dilaga in Congo, oltre 3.000 morti

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La Repubblica Democratica del Congo ha varato un piano multisettoriale di 180 giorni per contrastare la più rapida epidemia di Ebola mai registrata nel Paese. Al 2 settembre risultavano 6.342 casi e 3.072 morti in 60 zone sanitarie di sei province. Il programma, sostenuto da Oms, Africa Cdc e partner internazionali, richiede 1,3 miliardi di dollari e punta su diagnosi precoce, tracciamento dei contatti e coinvolgimento delle comunità.

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