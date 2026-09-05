Ebola dilaga in Congo, oltre 3.000 morti

La Repubblica Democratica del Congo ha varato un piano multisettoriale di 180 giorni per contrastare la più rapida epidemia di Ebola mai registrata nel Paese. Al 2 settembre risultavano 6.342 casi e 3.072 morti in 60 zone sanitarie di sei province. Il programma, sostenuto da Oms, Africa Cdc e partner internazionali, richiede 1,3 miliardi di dollari e punta su diagnosi precoce, tracciamento dei contatti e coinvolgimento delle comunità.