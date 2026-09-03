Repubblica Ceca, festival delle mongolfiere a Hradec Kralove

A Hradec Kralove, storica città della Repubblica Ceca, si e svolto un suggestivo festival di mongolfiere. Nel corso dell'evento i partecipanti hanno gonfiato i grandi palloni all'alba per poi alzarsi in volo davanti al pubblico. L'iniziativa ha raccolto appassionati e visitatori che hanno seguito da terra e dai cestelli le fasi del decollo e il panorama dall'alto al sorgere del sole.