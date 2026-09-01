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Processo a Lindsay Clancy, giuria in stallo

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La giuria del processo a Lindsay Clancy, ex infermiera accusata di aver ucciso i tre figli — Cora (5 anni), Dawson (3) e Callan (8 mesi) — nella loro abitazione di Duxbury, vicino a Boston, il 24 gennaio 2023, non ha raggiunto un verdetto unanime al quarto giorno di camera di consiglio. Il giudice William Sullivan ha chiesto di proseguire le deliberazioni e, in caso di stallo, potrebbe dichiarare nullo il processo. La difesa sostiene che la donna agì in preda a una psicosi postpartum, mentre per l'accusa si trattò di omicidio premeditato. Il caso ha alimentato un ampio dibattito negli Stati Uniti sulla psicosi postpartum e sulle lacune nell'assistenza sanitaria.

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