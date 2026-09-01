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Raid israeliani su Gaza City, 3 morti e diversi feriti

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Pesanti attacchi israeliani hanno colpito Gaza City, provocando panico in un'area affollata di famiglie sfollate. Secondo i medici, almeno tre persone, una donna e due bambini, sono morte e diverse altre sono rimaste ferite. Testimoni riferiscono di almeno 12 missili lanciati nei pressi della zona di Katiba. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito diversi obiettivi per eliminare minacce alle proprie forze.

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