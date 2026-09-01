Ricorda Hogwarts, biblioteca cinese diventa virale

A Wuyuan, in Cina, una biblioteca costruita all'interno di una cavità naturale è diventata virale, guadagnandosi il soprannome di "Hogwarts cinese" per la somiglianza con la famosa scuola di magia di Harry Potter. La struttura si trova nel borgo antico di Xian'gao e si sviluppa lungo una scalinata a chiocciola sotterranea. Dall'apertura avvenuta il 10 agosto, l'attrazione ha registrato circa 200.000 visite grazie alla sua atmosfera magica e alle opere sulla cultura locale.
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