Vasto rogo a Creta, evacuate 31 persone via mare

La guardia costiera greca ha evacuato via mare 31 persone dalle coste di Rethymno, sull'isola di Creta, a causa di un grave incendio. All'operazione nella località di Agios Pavlos hanno partecipato tre navi della guardia costiera, un'imbarcazione Frontex e barche private. Altri residenti e turisti sono stati evacuati via terra. Nel rogo a Creta sono morti due vigili del fuoco, mentre un terzo ha perso la vita nel Peloponneso.