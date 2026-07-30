Vasto rogo a Creta, evacuate 31 persone via mare

La guardia costiera greca ha evacuato via mare 31 persone dalle coste di Rethymno, sull'isola di Creta, a causa di un grave incendio. All'operazione nella località di Agios Pavlos hanno partecipato tre navi della guardia costiera, un'imbarcazione Frontex e barche private. Altri residenti e turisti sono stati evacuati via terra. Nel rogo a Creta sono morti due vigili del fuoco, mentre un terzo ha perso la vita nel Peloponneso.
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