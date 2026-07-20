Uk, il neo premier Burnham: "Grandi cambiamenti, aiuteremo giovani"

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Uk, primo discorso del premier Andy Burnham: "Grandi cambiamenti, aiuteremo giovani" VIDEO

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"La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità: è questa la sfida che abbiamo davanti". Lo ha detto Andy Burnham, 56enne nuovo primo laburista britannico, nel suo primo discorso davanti a Downing Street dinanzi a una folla di familiari, alleati, funzionari ed esponenti di partito festanti. "Dobbiamo fare meglio" di quanto è stato fatto negli ultimi anni "e lo faremo", ha aggiunto, assicurando di avere "un piano" di lungo periodo, per migliorare il Paese nei prossimi "10 anni", ribadendo di voler rendere "più sostenibili" le condizioni di chi sta peggio

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