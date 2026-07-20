"La Gran Bretagna è più forte e giusta di due anni fa. La nostra economia è più solida", ha dichiarato il premier uscente britannico Keir Starmer nella sua ultima dichiarazione di fronte a Downing Street, prima di recarsi a Buckingham Palace e comunicare formalmente le sue dimissioni a Re Carlo e "chiudere il libro del mio periodo come Premier". Non è mancato un riferimento al sostegno all'Ucraina in guerra con la Russia e alla certezza che "la nostra grande nazione" continuerà a stare al fianco di Kiev"
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