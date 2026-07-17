Teheran rilancia la propaganda anti-Trump con nuovi banner

Prosegue a Teheran la campagna di propaganda contro gli Stati Uniti. Dopo i manifesti dei giorni scorsi con Donald Trump raffigurato in una bara avvolta dalla bandiera americana, nuovi cartelloni mostrano la scritta "Who's Next?" accanto al nome del senatore Lindsey Graham e un'altra immagine con Trump, Benjamin Netanyahu e Pete Hegseth che annegano. Le affissioni arrivano mentre continua l'escalation militare tra Iran e Stati Uniti.