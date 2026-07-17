Prosegue a Teheran la campagna di propaganda contro gli Stati Uniti. Dopo i manifesti dei giorni scorsi con Donald Trump raffigurato in una bara avvolta dalla bandiera americana, nuovi cartelloni mostrano la scritta "Who's Next?" accanto al nome del senatore Lindsey Graham e un'altra immagine con Trump, Benjamin Netanyahu e Pete Hegseth che annegano. Le affissioni arrivano mentre continua l'escalation militare tra Iran e Stati Uniti.
Prossimi video
Flavia Cappellini e il progetto Gaza Sunbirds, squadra di para-ciclisti palestinesi
Mondo
Uk, Andy Burnham nuovo leader partito laburista
Mondo
Teheran rilancia la propaganda anti-Trump con nuovi banner
Mondo
Gaza, la parabola del Board of Peace
Mondo
Florida, donna sfiorata da un fulmine mentre scarica l'auto
Mondo
Uk, Burnham: questa generazione di politici ha fallito
Mondo
Uk, Burnham: questa è l'ultima possibilità per cambiare
Mondo