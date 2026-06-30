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Terremoto Venezuela, 12enne salvato dopo 5 giorni

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Un ragazzino di 12 anni è stato estratto vivo dalle macerie a La Guaira, in Venezuela, cinque giorni dopo i terremoti che hanno colpito il Paese. Il salvataggio è stato documentato dal Corpo dei Vigili del Fuoco della contea di Quito.

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