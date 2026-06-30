Un cucciolo è stato estratto vivo dalle macerie a Caracas, quattro giorni dopo i due violenti terremoti che hanno colpito il Venezuela. Le immagini diffuse dalla presidenza di El Salvador mostrano i soccorritori mentre individuano l'animale sotto i resti di un edificio crollato e lo mettono in salvo. Il recupero è avvenuto mentre continuano le operazioni di ricerca nelle aree devastate dal sisma. Intanto il bilancio delle vittime ha superato quota 1.700, mentre cresce il malcontento tra i residenti per i ritardi negli aiuti.
Prossimi video
Terremoto Venezuela, ragazzina salvata dopo 5 giorni
Mondo
Venezuela, cucciolo estratto vivo dalle macerie
Mondo
Esplosione nel centro di Monaco, caccia all'attentatore
Mondo
Sisma Venezuela, Onu: "Previsti 10mila sacchi per cadaveri"
Mondo
Canada, donna a passeggio col cane incrocia un grizzly
Mondo
Sisma Venezuela, Rodriguez: 30 Paesi impegnati nei soccorsi
Mondo
Farnesina: sale a 11 numero di italiani morti in Venezuela
Mondo