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Venezuela, cucciolo estratto vivo dalle macerie

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Un cucciolo è stato estratto vivo dalle macerie a Caracas, quattro giorni dopo i due violenti terremoti che hanno colpito il Venezuela. Le immagini diffuse dalla presidenza di El Salvador mostrano i soccorritori mentre individuano l'animale sotto i resti di un edificio crollato e lo mettono in salvo. Il recupero è avvenuto mentre continuano le operazioni di ricerca nelle aree devastate dal sisma. Intanto il bilancio delle vittime ha superato quota 1.700, mentre cresce il malcontento tra i residenti per i ritardi negli aiuti.

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