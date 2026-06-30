Esplosione nel centro di Monaco, caccia all'attentatore

Le autorità del Principato di Monaco e della Francia sono impegnate nella ricerca dell'uomo sospettato di aver fatto esplodere un ordigno artigianale nel centro di Monaco. Nell'esplosione sono rimasti feriti tre componenti della stessa famiglia ucraina: i due genitori, entrambi tra i 50 e i 60 anni, sono ricoverati in gravissime condizioni, mentre il figlio tredicenne ha riportato ferite meno serie. Secondo quanto riferito da diversi media, uno dei due adulti sarebbe l'oligarca di Kiev Vadim Ermolaev. Sul posto sono intervenuti anche i soccorsi francesi, mentre è stata avviata un'operazione congiunta per rintracciare il responsabile. Secondo il ministro di Stato Christophe Mirmand, un episodio di questo tipo non si era mai verificato prima nella storia del Principato.