Venezuela, bilancio aggravato: almeno 235 morti

Si aggrava il bilancio del doppio terremoto in Venezuela: almeno 235 i morti e oltre 46mila i dispersi. Tra le vittime anche un italo-venezuelano, mentre la Farnesina monitora la situazione dei connazionali. Dalle macerie è stato estratto vivo un neonato. Al via la mobilitazione internazionale: l'Onu coordina i soccorsi, l'Italia invia 40 vigili del fuoco, mentre Spagna, Francia e Germania schierano uomini e mezzi. Papa Leone XIV ha destinato un primo aiuto di 100mila euro alle popolazioni colpite.
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