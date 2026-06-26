Venezuela, bilancio aggravato: almeno 235 morti

Si aggrava il bilancio del doppio terremoto in Venezuela: almeno 235 i morti e oltre 46mila i dispersi. Tra le vittime anche un italo-venezuelano, mentre la Farnesina monitora la situazione dei connazionali. Dalle macerie è stato estratto vivo un neonato. Al via la mobilitazione internazionale: l'Onu coordina i soccorsi, l'Italia invia 40 vigili del fuoco, mentre Spagna, Francia e Germania schierano uomini e mezzi. Papa Leone XIV ha destinato un primo aiuto di 100mila euro alle popolazioni colpite.