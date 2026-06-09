Primo panda gigante nato in Indonesia

Il primo cucciolo di panda gigante nato in Indonesia ha debuttato pubblicamente al Taman Safari di Bogor, vicino a Giacarta. Rio, nato il 27 novembre 2025 con un peso di appena 200 grammi, oggi pesa 11 chili e inizia a nutrirsi anche di germogli di bambù. Dopo il via libera di veterinari indonesiani e cinesi, il cucciolo è stato presentato ai visitatori insieme alla madre Hu Chun. La sua nascita rappresenta un importante successo per la cooperazione internazionale nella conservazione dei panda.