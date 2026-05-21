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Gli attivisti della Flotilla atterrano in Turchia

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Gli attivisti deportati da Israele, tra le polemiche internazionali per i trattamenti in stato di detenzione dopo l’intercettazione della flottiglia diretta a Gaza, sono arrivati ad Istanbul denunciando di aver subito abusi durante la detenzione. Alcuni riferiscono di percosse, umiliazioni e trasferimenti in condizioni degradanti. Organizzazioni per i diritti umani sostengono che alcuni dei fermati sono stati immobilizzati con fascette e costretti a restare inginocchiati. Israele respinge le accuse.

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