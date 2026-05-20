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Irlanda del Nord, Camilla spilla una pinta di Guinness

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La regina Camilla ha visitato Hillsborough, nell'Irlanda del Nord, incontrando titolari di attività locali, giardinieri e residenti. Durante la tappa in un pub, la regina ha spillato una pinta di Guinness tra gli applausi del personale.

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