Irlanda del Nord, Camilla spilla una pinta di Guinness

La regina Camilla ha visitato Hillsborough, nell'Irlanda del Nord, incontrando titolari di attività locali, giardinieri e residenti. Durante la tappa in un pub, la regina ha spillato una pinta di Guinness tra gli applausi del personale.
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