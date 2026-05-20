Le operazione di recupero sono terminate, il team di sub esperti finlandesi aveva recuperato martedì i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri dalla grotta di Alimathà, mentre l'operatore Gianluca Benedetti, che era stato ritrovato nei giorni scorsi, è già in Italia

Sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti durante una immersione nella grotta di Alimathà alle Maldive. Si tratta delle salme di Giorgia Sommacal e della ricercatrice Muriel Oddenino. Martedì il team di sub esperti finlandesi ha recuperato i corpi della professoressa Monica Montefalcone e del ricercatore Federico Gualtieri. Il cadavere dell'operatore Gianluca Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è già in Italia. Intanto, la Procura di Roma indaga per omicidio colposo. I pm di piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. Gli inquirenti ascolteranno anche i connazionali che erano a bordo della safari boat Duke of York.