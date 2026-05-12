Hantavirus, ultimi evacuati dalla Hondius a Eindhoven

Gli ultimi evacuati dalla nave da crociera Hondius, colpita dall'hantavirus, sono atterrati a Eindhoven nelle prime ore di martedì. Nelle operazioni di evacuazione sono state rimpatriate in totale 94 persone in 41 giorni dalla partenza dall'Argentina. Tre persone sono morte dall'inizio dell'epidemia a bordo: una coppia olandese e un cittadino tedesco. Gli evacuati saranno messi in quarantena nei Paesi Bassi prima di rientrare nei rispettivi paesi d'origine.