San Paolo, esplosione nel quartiere Jaguare: un morto

Un'esplosione, probabilmente causata da una bombola di gas, ha devastato il quartiere Jaguare a San Paolo, in Brasile, distruggendo dieci abitazioni. Un uomo è stato trovato morto sotto le macerie; due uomini e una donna sono stati invece soccorsi con ferite lievi. Intervenuti subito sul posto, i pompieri hanno impiegato 12 autopompe per domare le fiamme nel quartiere che si trova a circa 16 chilometri dal centro di San Paolo.
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