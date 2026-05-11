Filippine, ex capo della polizia si barrica in Senato

Il senatore filippino Ronald dela Rosa, il principale esecutore della sanguinosa "guerra alla droga" dell'ex presidente Rodrigo Duterte, si è barricato all’interno del Senato di Manila per evitare la cattura. L’edificio è stato posto in lockdown. L'ex capo della polizia è stato colpito da un mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale per crimini contro l'umanità. È accusato di aver guidato la sanguinosa campagna antidroga di Duterte, che ha causato almeno 6mila morti.