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Raid israeliani nel sud del Libano, soccorsi a Habboush

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Servizi di emergenza al lavoro a Habboush, nel sud del Libano, dopo raid israeliani preceduti da un ordine di evacuazione. Gli attacchi arrivano mentre cresce la tensione sul cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah, dopo il bombardamento israeliano su Beirut che avrebbe colpito un comandante della forza Radwan.

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