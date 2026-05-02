A Seul si è svolta una “Power Nap Contest”, una gara di sonno organizzata per richiamare l’attenzione sulla carenza di riposo in Corea del Sud, tra i Paesi più stressati e con meno ore di sonno al mondo.
Prossimi video
Seul, gara di sonno per combattere lo stress
Mondo
La balena Timmy è salva, torna libera nel Mare del Nord
Mondo
Portavoce della Global Sumud Italia: Liberare Thiago e Saif
Mondo
Washington, uomo sale su ponte: traffico bloccato
Mondo
Libano, raid israeliani nel sud nonostante la tregua
Mondo
Mohammadi, premio nobel iraniana ricoverata di urgenza in ospedale
Mondo
Messico, bus si ribalta: almeno 11 morti
Mondo