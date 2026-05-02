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Seul, gara di sonno per combattere lo stress

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A Seul si è svolta una “Power Nap Contest”, una gara di sonno organizzata per richiamare l’attenzione sulla carenza di riposo in Corea del Sud, tra i Paesi più stressati e con meno ore di sonno al mondo.

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