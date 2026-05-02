Pechino, guida autonoma protagonista al Salone dell'auto

E' la guida autonoma la grande protagonista tecnologica del Salone dell'auto di Pechino 2026, il più grande al mondo. Numerosi costruttori hanno presentato soluzioni di guida intelligente che spaziano dal trasporto passeggeri su strada al trasporto merci su lunghe percorrenze, fino alla mobilità aerea a bassa quota. La manifestazione è in corso fino al 3 maggio.