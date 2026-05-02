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Guerra Iran, UNHCR: aiuti umanitari globali a rischio

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La crisi in Medio Oriente sta compromettendo le catene di approvvigionamento umanitario globali. La portavoce dell'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati (UNHCR) Carlotta Wolf ha avvertito che l'instabilità intorno allo Stretto di Hormuz ha ridotto la capacità dei fornitori di trasporto fino al 97% e aumentato in maniera considerevole i costi. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite Guterres ha dichiarato inoltre che la guerra in Iran rischia di spingere alla povertà milioni di persone.

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