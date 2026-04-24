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Guerra in Ucraina, attacco russo a Odessa: due morti

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Almeno due persone sono morte e altre 14 sono rimaste ferite in un attacco aereo russo notturno su Odessa, il principale porto ucraino. I missili hanno colpito edifici residenziali e infrastrutture civili. Le squadre di soccorso hanno lavorato tutta la notte per evacuare i residenti e domare gli incendi.

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