Giornata dello Spazio, Cina verso nuove missioni lunari

La Cina punta a nuovi traguardi nell'esplorazione spaziale: tra i progetti principali figurano la sonda lunare Chang'e-7 per esplorare il polo sud della Luna alla ricerca di ghiaccio, il telescopio spaziale Xuntian e una possibile missione con equipaggio sulla Luna. Intanto, in occasione dell'11° Space Day cinese, gli astronauti della Shenzhou-21 hanno inviato saluti e messaggi dalla stazione spaziale Tiangong, dove si trovano dal 31 ottobre 2025.