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Londra celebra i 100 anni dalla nascita di Elisabetta II

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Il Regno Unito ha celebrato i 100 anni dalla nascita di Elisabetta II con una serie di eventi ufficiali. I reali hanno preso parte a cerimonie, inaugurazioni e alla presentazione del futuro memoriale dedicato alla sovrana.

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