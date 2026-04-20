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Pakistan, sicurezza rafforzata per colloqui USA-Iran

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Misure di sicurezza rafforzate a Islamabad in vista di un possibile nuovo round di negoziati tra Stati Uniti e Iran. Controlli, strade chiuse e hotel evacuati, mentre Teheran non conferma la partecipazione.

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