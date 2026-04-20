Sisma in Giappone, prime onde tsunami contro le coste

Un terremoto di magnitudo 7,5 ha colpito al largo della costa nord-orientale del Giappone, spingendo le autorità ad avvertire i residenti di tenersi lontani dalle zone costiere, dove erano previste onde di tsunami alte fino a 3 metri. In Giappone il forte terremoto ha causato uno tsunami con onde alte 80 centimetri che stanno raggiungendo le coste. Un'onda è stata osservata in un porto di Kuji, nella prefettura di Iwate. L'allarme tsunami era stato diramato subito dopo la scossa, avvertita anche a Tokyo: le autorità hanno invitato la popolazione a evacuare in zone più alte rispetto al livello del mare.
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