Sisma in Giappone, prime onde tsunami contro le coste

Un terremoto di magnitudo 7,5 ha colpito al largo della costa nord-orientale del Giappone, spingendo le autorità ad avvertire i residenti di tenersi lontani dalle zone costiere, dove erano previste onde di tsunami alte fino a 3 metri. In Giappone il forte terremoto ha causato uno tsunami con onde alte 80 centimetri che stanno raggiungendo le coste. Un'onda è stata osservata in un porto di Kuji, nella prefettura di Iwate. L'allarme tsunami era stato diramato subito dopo la scossa, avvertita anche a Tokyo: le autorità hanno invitato la popolazione a evacuare in zone più alte rispetto al livello del mare.