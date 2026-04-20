USA sequestrano nave iraniana nel Golfo dell’Oman

Le forze statunitensi hanno intercettato e preso il controllo di una nave cargoiraniana nel Golfo dell’Oman. Washington parla di violazione del blocco navale,mentre Teheran denuncia “pirateria” e minaccia ritorsioni.
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