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USA sequestrano nave iraniana nel Golfo dell’Oman

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Le forze statunitensi hanno intercettato e preso il controllo di una nave cargoiraniana nel Golfo dell’Oman. Washington parla di violazione del blocco navale,mentre Teheran denuncia “pirateria” e minaccia ritorsioni.

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